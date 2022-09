Francesco Stornello: “Ascoltare per scegliere con consapevolezza”. VIDEO

“Troppo spesso la Regione Siciliana programma e progetta iniziative non tenendo conto della realtà delle cose e che non tengono troppo conto delle identità locali. Alla fine vengono fuori provvedimenti che non sono utili”. La pensa così l’avvocato Francesco Stornello, candidato all’Ars per il Partito Democratico. Secondo Stornello è importante votare e dunque scegliere con consapevolezza.

