Francesco Piscetta alla Virtus Ragusa

La Virtus Ragusa annuncia l’ingaggio di Francesco Piscetta, un centro piemontese, per la prossima stagione. Le sue eccellenti abilità balistiche e la capacità di spingere il gioco saranno preziose aggiunte alla squadra, contribuendo a creare dinamismo e dominio sotto il canestro.

Nato il 7 marzo 2002 a Borgomanero, Francesco Piscetta ha iniziato a giocare a basket all’età di 12 anni, dimostrando un’attitudine fisica naturale per questo sport. La sua formazione cestistica è avvenuta principalmente presso il College Borgomanero, nella sua città natale, dove ha attraversato l’intero percorso delle giovanili. Nel 2018, ha fatto il suo passaggio ad Arona Basket, dove ha giocato nella prima squadra per due stagioni consecutive nel campionato di Serie C Silver. Durante questo periodo, ha anche preso parte alle competizioni Under 16 e Under 17.

Nel 2020, Francesco è ritornato a Borgomanero e ha contribuito alla promozione della squadra dalla Serie C Silver alla Serie B. Un momento significativo nella sua carriera è stato a giugno 2022, quando ha difeso i colori della sua squadra piemontese a Ragusa durante le finali scudetto U19 organizzate dalla Virtus. Quest’esperienza lo ha colpito profondamente e lo ha affascinato per la storia cestistica straordinaria di Ragusa.