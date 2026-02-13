Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica e laureata: il legame con la docente ragusana Elvira Padua

L’orgoglio ibleo incontra quello del successo olimpionico in questi giochi invernali di Milano Cortina 2026. C’è da chiedersi il collegamento fra queste due sfaccettature della vita. Il secondo oro olimpionico di questi giochi, Francesca Lollobrigida, è legata a doppio filo alla ragusana Elvira Padua. La prima, campionessa di pattinaggio di velocità su ghiaccio con due medaglie d’oro conquistate in questi primi giorni di gare e negli anni plurimedagliata mondiale, e la seconda, ragusana che vive nella Capitale dove insegna alla facoltà di Scienze motorie dell’Università San Raffaele di Roma e che ha già, nell’ottobre 2022, posato il tocco della laurea ad honoris sul capo della campionessa di nuoto Federica Pellegrini.

Elvira Padua, ragusana che si divide fra la Capitale e la sua città d’origine, nata per lo studio e per l’amore verso lo sport. Passione che, di certo, le ha trasmesso il padre, il compianto Adolfo Padua, medico del quale si ricordano lo spirito sportivo e le grandi capacità di politico ed amministratore (è stato consigliere provinciale e presidente dell’ex Provincia regionale di Ragusa ed è stato sindaco della città di Scicli, paese d’origini della sua famiglia). Adolfo Padua è morto il 26 gennaio del 2025.

“È stato per me un grande onore averti avuta come studentessa e aver avuto il privilegio di essere stata la tua relatrice, sia per la laurea triennale sia per la laurea magistrale. Congratulazioni a Francesca Lollobrigida, oro olimpico, esempio di eccellenza, impegno e determinazione” – sono le parole di queste ore espresse da Elvira Padua a commento degli “ori” conquistati a questi giochi olimpici in corso in Trentino da Francesca Lollobrigida, altleta e “mamma” con in tasca una laurea magistrale in scienze motorie.

Un’atleta, Francesca Lollobrigida pronipote della famosa attrice Gina Lollobrigida (il nonno paterno è uno dei fratelli della divina attrice), che ha saputo conciliare studio, sport e famiglia. Per allenarsi ha fatto la pendolare, assieme al papà Maurizio dal quale ha ereditato la passione per il pattinaggio anch’egli plurimedagliato, nei fine settimana con Balsega di Pinè in Trentino per allenarsi. Allenamenti, gare, studio e famiglia: un mix di passioni che trovano “casa” in questa atleta che fa della longevità il credo di vita, costruita giorno dopo giorno, e lo stimolo ad andare avanti con un occhio rivolto a quei professionisti-docenti che l’hanno seguita nello studio accompagnandola nei successi universitari e nei successi sportivi.

