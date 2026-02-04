Frana a Niscemi, Ragusa pronta a inviare agenti della Polizia Locale

Il Comune di Ragusa si mobilita concretamente a sostegno della comunità di Niscemi, duramente colpita dal grave dissesto idrogeologico che nei giorni scorsi ha provocato una frana di vaste proporzioni. Dopo aver espresso pubblicamente la propria vicinanza, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Cassì passa ora ai fatti, rispondendo alla richiesta di supporto arrivata dal Comune niscemese.

“Come avevamo dichiarato qualche giorno fa – spiega il sindaco Cassì – oltre a esprimere la solidarietà di Ragusa alla comunità di Niscemi, ci siamo messi subito a disposizione per qualsiasi necessità. Nella giornata di lunedì abbiamo ricevuto la richiesta di personale di Polizia Locale, che abbiamo accolto favorevolmente, pronti a inviare uomini e mezzi nello spirito di leale collaborazione istituzionale”.

Una risposta immediata, resa possibile da un lavoro di preparazione avviato già nei giorni scorsi. A illustrarlo è l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri, che sottolinea come il Comando ragusano abbia svolto un censimento interno per verificare la disponibilità degli agenti a eventuali trasferimenti temporanei.

“Ci siamo mossi in anticipo – spiega Gurrieri – per farci trovare pronti. Il Comune di Niscemi ha manifestato la necessità di rafforzare il presidio sul territorio per vigilare le aree evacuate e interdette, regolare una mobilità profondamente stravolta dalla frana, supportare le attività di assistenza alla popolazione e prevenire qualsiasi possibile situazione di rischio”.

Il contributo della Polizia Locale di Ragusa si inserisce in un quadro di cooperazione tra enti, fondamentale nelle fasi di emergenza, quando la gestione del territorio e la sicurezza dei cittadini richiedono risorse aggiuntive e coordinamento costante.

“A nome del Comando, dell’Amministrazione e dell’intera Città – conclude l’assessore Gurrieri – ringrazio fin da ora gli agenti che hanno dato la propria disponibilità. Sapranno farsi valere anche in questa occasione, dimostrando professionalità e senso del dovere”.

