Forza Italia, Nino Minardo nominato responsabile nazionale per i Rapporti federativi e con le Liste civiche

Nuovo incarico di rilievo nazionale per il deputato siciliano Nino Minardo. Su indicazione del segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, Minardo è stato nominato Responsabile per i Rapporti federativi e con le Liste civiche del partito.

Una scelta che rientra nella strategia di rafforzamento organizzativo degli azzurri e che punta ad ampliare il dialogo con il mondo civico e con le realtà territoriali che si riconoscono nei valori moderati, cattolici, liberali ed europeisti. Tajani: “Squadra qualificata per consolidare Forza Italia”

A commentare la nomina è stato lo stesso Tajani, che ha sottolineato la volontà di «ampliare una squadra qualificata, competente, capace di contribuire concretamente a un maggiore consolidamento di Forza Italia», promuovendo anche «un progetto di natura federativa che valorizzi il dialogo in chiave liberale, moderata ed europeista».

Il responsabile dell’Organizzazione del partito, Francesco Battistoni, ha spiegato che la scelta di Minardo è maturata «grazie al suo grande impegno sul territorio e al lavoro capillare che porta avanti per avvicinare sempre più i cittadini alle istituzioni e al nostro movimento».

Minardo, che ha incontrato Tajani a Roma, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta: «Ringrazio Tajani per la possibilità di contribuire all’organizzazione e al rafforzamento di Forza Italia. L’obiettivo è rendere il partito più forte e più radicato sui territori, coinvolgendo movimenti e liste civiche che rifiutano le derive estremiste e si riconoscono nei valori cattolici e liberali e nella grande famiglia del Partito Popolare Europeo, oltre a un numero sempre maggiore di amministratori civici, in particolare i più giovani». L’entusiasmo della segreteria provinciale di Ragusa

Grande soddisfazione è stata espressa dalla segreteria provinciale di Forza Italia Ragusa. Il segretario Giancarlo Cugnata ha definito l’incarico «un riconoscimento prestigioso che conferma il peso politico crescente della provincia di Ragusa all’interno del partito».

Secondo Cugnata, la nomina rappresenta un segnale chiaro della linea politica intrapresa dalla leadership nazionale: rafforzare la presenza sui territori attraverso un dialogo strutturato con movimenti civici, amministratori locali e realtà che condividono i valori fondanti del partito.

«L’incarico affidato a Minardo – ha evidenziato – si inserisce perfettamente in questa strategia e potrà rivelarsi determinante in vista delle prossime consultazioni elettorali, perché consente di ampliare la rete di interlocutori e consolidare il radicamento territoriale, soprattutto tra i giovani amministratori che guardano con interesse al progetto politico azzurro».

Per la segreteria iblea si tratta anche di un motivo di orgoglio: avere un deputato della provincia chiamato a ricoprire un ruolo così strategico dimostra che Ragusa è considerata un punto di riferimento nella costruzione del nuovo assetto organizzativo del partito, con possibili ricadute positive per tutto il Sud Est siciliano.

«È un riconoscimento che ci responsabilizza – ha concluso Cugnata – e che ci prepara al meglio alle sfide che ci attendono». Le congratulazioni di Ternullo

Anche la senatrice Daniela Ternullo ha rivolto a Minardo le proprie congratulazioni, parlando di «una nomina importante che rafforza il dialogo tra il partito e il vasto e dinamico mondo civico».

«Il contributo delle liste civiche rappresenta oggi un valore fondamentale per il radicamento sui territori – ha dichiarato –. In Sicilia come nel resto d’Italia esistono tante realtà civiche che condividono principi e valori pienamente in linea con quelli di Forza Italia. Rafforzare questi rapporti significa costruire una politica più inclusiva e partecipata».

La nomina arriva in una fase in cui Forza Italia sta investendo su una linea moderata, europeista e dialogante, con l’obiettivo di consolidare la propria rete di amministratori e movimenti civici. Per la provincia di Ragusa si tratta di un passaggio politico significativo, che conferma il ruolo sempre più centrale del territorio nelle dinamiche interne del partito a livello nazionale.



© Riproduzione riservata