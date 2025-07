Forza D’Agrò entra tra i Borghi più belli d’Italia

Una bandiera, un riconoscimento, una visione condivisa. Domenica pomeriggio, in una gremita piazza San Giovanni XXIII, Forza D’Agrò ha ricevuto ufficialmente la bandiera dei “Borghi più belli d’Italia”, entrando così nella prestigiosa rete nazionale che tutela e promuove i piccoli centri di eccellenza storico-artistica e paesaggistica. È il 25° comune siciliano a farne parte.

Una cerimonia intensa, fatta di orgoglio, memoria e prospettive. A guidare i festeggiamenti è stato il sindaco Bruno Miliadò, che ha accompagnato cittadini e visitatori in una passeggiata simbolica tra i vicoli del borgo, come a toccare con mano la storia viva del paese. A seguire, una degustazione di prodotti locali e uno spettacolo musicale hanno trasformato la consegna del vessillo in una festa popolare, dove comunità e cultura si sono incontrate.

“Abbiamo costruito questo traguardo passo dopo passo, unendo amministrazione, imprenditori e cittadini. Il riconoscimento non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza per una valorizzazione concreta del nostro territorio”, ha dichiarato con emozione il sindaco Miliadò, sottolineando anche il ruolo dell’Associazione nel contrastare lo spopolamento e rilanciare i borghi come luoghi vivi e attrattivi.

Presenti alla cerimonia anche i rappresentanti di altri comuni già inseriti nella rete — Savoca, Castelmola, San Marco d’Alunzio, Agira, Montalbano Elicona, Petralia Soprana.

Anche il vicepresidente nazionale dell’Associazione, Pippo Simone, ha sottolineato l’importanza della nuova adesione: “Ogni borgo che entra in rete è una possibilità in più per costruire progetti comuni e far conoscere al mondo la bellezza dell’Italia minore, autentica, vera”.

Un patrimonio siciliano sempre più forte

Con Forza D’Agrò, salgono a 25 i borghi siciliani inseriti nella rete nazionale. Alcuni — come Gangi, Petralia Soprana, Montalbano Elicona e Sambuca di Sicilia — si sono persino aggiudicati il titolo di “Borgo dei borghi”. Un segnale chiaro di come la Sicilia interna, spesso lontana dai riflettori, sia una riserva preziosa di bellezza, cultura e autenticità.

