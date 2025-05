Fortunato ma distratto: scopre di aver vinto 10.000 euro solo dopo aver lasciato la tabaccheria a Comiso

Gratta e vinci fortunato a Comiso. Ieri pomeriggio un fortunato giocatore ha vinto 10.000 euro con il gioco “Tutto per tutto” alla tabaccheria Guccione in via Giuseppe Di Vita, tabaccheria storica nei pressi di piazza Fonte Diana. È uno dei giochi più richiesti tra le lotterie dei Monopoli di Stato. La vincita si cela tra sei colonne da grattare e, se sotto la settima casella si trova il moltiplicatore, la cifra viene raddoppiata. È accaduto così al fortunato scommettitore di ieri, che ha acquistato una schedina da 20 euro e ha totalizzato la somma di 5000 euro, che si è poi raddoppiata allorché ha trovato il moltiplicatore, la parolina “per” che si trovava sotto il simbolo “X”.

Carmela Guccione, titolare della tabaccheria, racconta ciò che è accaduto. «Il nostro cliente pensava di aver vinto 1000 euro, era molto contento – racconta – ci ha consegnato il biglietto, chiedendoci di attivare le procedure per poter riscuotere la vincita. Quando è andato via, abbiamo esaminato il biglietto e ci siamo accorte che la vincita era invece di 10.000 euro. Lo abbiamo richiamato immediatamente. È subito tornato indietro. Ora abbiamo già attivato la procedura presso la Lottomatica. Tra pochi giorni, i soldi saranno accreditati sul suo conto».Il nome del fortunato avventore resta ovviamente top secret. «È un nostro cliente – aggiunge Carmela Guccione – una persona che conosco bene. Diecimila euro non cambiano la vita, ma sono senz’altro un bel regalo». Nella tabaccheria entrano altri clienti: acquistano sigarette, ricariche telefoniche, valori bollati. Vedono sulla vetrata la foto del biglietto vincente. Qualcuno si ferma e chiede di acquistare un tagliando. Chissà, la fortuna potrebbe bussare una seconda volta!

+

© Riproduzione riservata