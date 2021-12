Forte scossa di terremoto stamani in Grecia: avvertita anche a Modica e nel ragusano

Una forte scosssa di terremoto, di magnitudo 5.1, si è verificato stamani intorno alle 6.16 in Grecia, a Citera. La scossa è stata avvertita anche in Italia, in particolare in Puglia, Modica e nel ragusano.

Il sisma, individuato a una profondità di 62,2 km, è stato localizzato a 75 km nordovest da Kìssamos e 194 km da Iràkleion. I media greci hanno inoltre riferito che il sisma è stato avvertito ad Atene e Creta. La scossa è stata avvertita anche in Italia intorno alle 07 di mattina.

Il terremoto è stato avvertito in Puglia e Sicilia, a Modica e Ragusa. Neppure in questo caso è stato registrato alcun danno: i cittadini sono stati allarmati dalla forte scossa e hanno poi chiesto informazioni su quanto accaduto sui social. Nonostante la forza del sisma, non ci sono state conseguenze.

Secondo la scala Richter si tratta di un terremoto dalla forza “moderata” capace di danneggiare strutture costruire senza seguire i criteri antisismici moderni ma non in grado di compromettere edifici che seguono criteri aggiornati di costruzione.