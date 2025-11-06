Fornace Penna a Sampieri, si completa la messa in sicurezza: stanziati altri 168 mila euro

Prosegue il percorso di salvaguardia e recupero della Fornace Penna, il monumento simbolo del patrimonio industriale e culturale del Val di Noto, conosciuto anche come la “cattedrale laica” di Sampieri.

È stato emanato dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana il decreto che dispone l’impegno provvisorio di ulteriori 168.715,56 euro per completare i lavori di messa in sicurezza dell’edificio in contrada Pisciotto, avviati nel dicembre 2024.

Il nuovo stanziamento permetterà di portare a termine gli interventi strutturali già in corso, indispensabili per evitare cedimenti e garantire la tutela del complesso, da anni esposto alle intemperie e al degrado. Grazie ai primi lavori, infatti, è stato scongiurato il rischio di crollo della zona della ciminiera, punto particolarmente fragile dell’antico opificio.

Tra le opere già eseguite figurano una profonda opera di pulizia che ha permesso di rimuovere tonnellate di rifiuti accumulati nel tempo, la riscoperta del pavimento in basole, e l’installazione di un sistema di regimentazione delle acque piovane, utile a prevenire infiltrazioni e a rendere praticabile un percorso pedonale sicuro.

L’obiettivo è quello di coniugare tutela e fruibilità, restituendo al sito non solo stabilità strutturale ma anche la possibilità di essere visitato in sicurezza da turisti e cittadini. L’intervento rappresenta, infatti, un passaggio fondamentale verso un più ampio progetto di valorizzazione che mira a restituire nuova vita a uno dei luoghi più iconici della costa iblea, reso celebre anche dalle scene del Commissario Montalbano.

L’iniziativa è frutto del lavoro istituzionale che ha visto coinvolto l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali, diretto dall’assessore Francesco Paolo Scarpinato, insieme alla Soprintendenza di Ragusa.

L’Onorevole Ignazio Abbate, presidente della I Commissione Affari Istituzionali e promotore dell’emendamento che ha reso possibile lo stanziamento, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando l’assessore Scarpinato, il dirigente generale La Rocca e il soprintendente De Marco per l’impegno profuso a tutela della Fornace Penna.

