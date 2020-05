Fondazione con il Sud, 2,3 mln per le attivita’ sportive nel Mezzogiorno - Ragusa Oggi

Fondazione con il Sud, 2,3 mln per le attivita’ sportive nel Mezzogiorno

ROMA (ITALPRESS) – Attraverso il bando “Sport #dopolapaura – l’importante e’ partecipare” la Fondazione con il Sud mette a disposizione 2,3 milioni di euro di risorse private per sostenere interventi da attivare nel 2021 capaci di mettere al centro l’attivita’ sportiva come strumento di inclusione, partecipazione e integrazione tra persone che vivono in uno stesso, circoscritto, territorio (quartiere, rione, borgo, paese) del Sud Italia. L’iniziativa si rivolge agli enti di Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo di tre organizzazioni: almeno due non profit, a cui potranno aggiungersi realta’ del mondo economico, delle istituzioni, dell’universita’, della ricerca. E’ auspicabile, inoltre, il coinvolgimento di organizzazioni sportive. Il Bando scade il 17 luglio 2020. L’iniziativa prevede due fasi: la prima, finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore potenziale impatto sul territorio e la seconda, di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di ridefinire eventuali criticita’ rilevate nella fase di valutazione.“L’emergenza sanitaria ci costringe al minimo delle relazioni sociali, siamo in una fase di grande paura che ha effetti concreti ma e’ necessario seguire le direttive e il buon senso – dice Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD -. Dobbiamo pensare pero’ anche al dopo, riprogettare la nostra socialita’. La pratica sportiva e aperta a tutti, in spazi sicuri secondo quanto prevedono le direttive, puo’ essere un segnale di speranza e coraggio per le nostre comunita’, per riappropriarsi finalmente della bellezza dello stare insieme. L’attivita’ sportiva e’ incontro, condivisione, e’ sentirsi parte di qualcosa che ci unisce, soprattutto nella possibilita’ di raggiungere insieme un traguardo. E’ un potente strumento per rafforzare il senso di appartenenza, per questo motivo abbiamo previsto interventi circoscritti in piccole comunita’ locali. Lo sport inoltre promuove il rispetto delle regole e in tal senso e’ anche un’occasione per rafforzare le responsabilita’ individuali e collettive”.Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Cha’iros dal sito www.fondazioneconilsud.it. (ITALPRESS).

