Flotilla e Laura Boldrini a Ragusa: il racconto da Gaza nel libro di Arturo Scotto

Arriva a Ragusa il racconto diretto di una delle missioni umanitarie più discusse degli ultimi mesi: quella della Flotilla diretta a Gaza. Sabato 11 aprile, alle ore 10, alla Sala AVIS di Ragusa (via V.E. Orlando 1/A), sarà presentato il libro di Arturo Scotto “Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta”, al centro di un’iniziativa promossa dalla Federazione provinciale del Partito Democratico.

Il volume ripercorre in prima persona l’esperienza vissuta dall’autore a bordo della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, partita con l’obiettivo di raggiungere Gaza e segnata da forti tensioni internazionali. Un viaggio che si è trasformato in un momento di alta pressione diplomatica, culminato con l’abbordaggio da parte delle forze armate israeliane. Il libro si configura così come un diario ma anche come una riflessione più ampia sul ruolo della politica e della comunità internazionale nel conflitto mediorientale.

Scotto, parlamentare del Partito Democratico, è stato protagonista diretto di quella missione. Già nei mesi scorsi, durante una tappa della Festa dell’Unità a Modica, si era collegato in diretta proprio dalla nave della Flotilla, insieme all’europarlamentare Annalisa Corrado, a poche ore dall’intervento delle forze israeliane.

A Ragusa il confronto si arricchirà con la presenza di Laura Boldrini, già Presidente della Camera dei deputati, figura da sempre impegnata sui temi dei diritti umani e delle migrazioni, e di Nello Dipasquale, deputato regionale del Partito Democratico all’ARS.

Previsti anche i saluti di Riccardo Schininà, segretario del circolo PD di Ragusa, e Angelo Curciullo, segretario della Federazione provinciale. A moderare l’incontro sarà Luciana Licitra.

L’iniziativa, a ingresso libero, vuole offrire alla città di Ragusa un’occasione di approfondimento pubblico su temi centrali come i diritti umani, la pace e le responsabilità internazionali, partendo da una testimonianza diretta e da un confronto politico di alto profilo.

© Riproduzione riservata