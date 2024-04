Flashmob “Rubateci anche Questo” per gli studenti del Quintino Cataudella

Eccoli sul campo, gli studenti del “Quintino Cataudella”. Sul campo per manifestare non rabbia ma delusione per quanto accaduto due settimane fa ai danni dell’Istituto di Istruzione superiore nel suo indirizzo agrario con sede nell’edificio di contrada Bommacchiella alla periferia della città. E’ lì che lo scorso 10 aprile ignoti hanno rubato tre trattori ed attrezzature agricole utilizzate per le lezioni in azienda. “Piccoli uomini meschini e vigliacchi hanno violato, con ignominia, la nostra scuola, perpetrando un furto infame e sottraendo i trattori e altre attrezzature agricole che l’istituto aveva acquistato grazie al proprio impegno e lavoro nella progettazione e nel reperimento di importanti risorse dell’Unione Europea” – annunciano così il flashmob gli studenti del Cataudella di Scicli.

Vuole essere un segnale forte alla comunità e ma anche mobilitazione per la legalità, per il rispetto della scuola e del diritto all’istruzione.

Tutto è pronto per venerdì in viale dei Fiori, di fronte all’ingresso principale dell’Istituto, alle 12,30. “Ci ritroviamo uniti da un senso di giustizia e solidarietà di fronte a un fatto grave: il furto subito di mezzi che rappresentano non solo beni materiali, ma il frutto del lavoro e degli sforzi dell’intera comunità scolastica – ha scritto nel suo comunicato il collettivo studentesco – in momenti come questo, è fondamentale unirci nella difesa dei nostri valori e dei nostri beni comuni. Il breve flash mob è volto a sensibilizzare la nostra comunità ed a far sentire la nostra voce contro l’illegalità.

Ricordiamoci che siamo la voce del cambiamento e che insieme possiamo fare la differenza. Siamo studenti, siamo cittadini e non permetteremo che il crimine prenda il sopravvento sulla nostra scuola e sulla nostra comunità. Uniamoci, manifestiamo il nostro sostegno alla legalità e mostriamo al mondo intero il nostro impegno nel difendere ciò che è giusto. Contiamo sul sostegno e la partecipazione di tutti; insieme possiamo superare ogni ostacolo e costruire un futuro migliore”.

