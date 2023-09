Firmato il contratto che appalta i lavori del complesso infanzia ed asilo nido di via Gianforma a Frigintini

Lavori di rigenerazione e riconversione della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido di via Gianforma a Frigintini, frazione dell’entroterra modicano. Firmato il contratto di appalto. I fondi arrivano dal PNRR missione 4, ‘Istruzione e Ricerca’ volti a potenziare i servizi scolastici in tutta Italia. “Il nostro ente sta riuscendo ad intercettare ed a mettere a frutto le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – spiega il sindaco Maria Monisteri – sull’utilizzo dei fondi del PNRR, siamo assolutamente in linea e stiamo fruendo di tutte le somme a nostra disposizione. Nella scuola di Gianforma, lavoreremo con interventi per migliorarne la fruibilità e la sicurezza, adeguando gli impianti idrico ed elettrico, realizzando impianti fotovoltaici per un migliore efficientamento energetico, collettori solari per l’impianto dell’acqua, sostituendo anche i climatizzatori con pompe di calore di alta qualità”

Intervenire su un edificio scolastico è sempre un atto di grande apertura alla società, alla comunità di un territorio stretto fra efficienze ed inefficienze.

“Gli interventi nell’edificio di via Gianforma a Frigintini – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Drago – servono a garantire gli insegnanti ed i bambini delle due scuole. Isoleremo le coperture, sostituiremo gli infissi con serramenti ad alta resistenza termica, amplieremo gli spazi destinati ai bambini, spazi interni ed esterni, sia quelli comuni che i servizi igienici, garantiremo una migliore qualità di lavoro per operatori e insegnanti e avremo nuovi arredi e nuove attrezzature utili allo svolgimento delle ore all’interno dell’edificio. Si và verso la direzione della sicurezza, l’efficientamento e la vivibilità interna ed immediatamente esterna all’edificio scolastico”.