Fine dell’Assegno di Inclusione per 360mila famiglie: arriva il “bonus ponte”

Il contributo straordinario, che è stato chiamato “bonus ponte”, dovrebbe servire a coprire il vuoto nato dalla conclusione dei 18 mesi massimi erogati dal gennaio 2024 al giugno del 2025. Un sostegno economico che ha aiutato tante famiglie ad andare avanti, a tante persone sole a trovare un sostentamento quotidiano. Oggi, a partire da questo mese di luglio, in Italia sono 360mila le famiglie che non hanno più il sostegno dell’assegno di inclusione. In Sicilia sono 156mila le famiglie con 416mila persone interessate con picchi di 41mila a Palermo e di 30mila a Catania. Nell’attesa dell’erogazione dell’Adi per un nuovo anno, ci sarà un aiuto una tantum sul cui importo si ipotizza un’erogazione fra i 450 ed i 500 euro.



Il rinnovo dell’assegno di inclusione.

Può essere concesso a quelle famiglie nel cui nucleo ci sia almeno una persona “non occupabile” e cioè over 60, minorenne, o seguita dai servizi sociali. In più deve esserci un reddito molto basso. L’Adi dura per diciotto mesi, a seguire può essere rinnovato per dodici mesi. L’assegno, con procedura di rinnovo per il 2025, può essere richiesto da quelle famiglie la cui composizione non è cambiata; non è necessario iscriversi nuovamente alla piattaforma Siisl, né firmare di nuovo il Pad (patto di attivazione della domanda). Queste procedure si considerano già completate, e dunque basta compilare il modello di domanda e inviarlo all’Inps. Invece, nei casi in cui la composizione della famiglia è cambiata ma vengono rispettati i requisiti per l’assegno di inclusione, è necessario iscriversi di nuovo al Siisl e firmare il Pad.



© Riproduzione riservata