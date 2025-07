Fine del caldo africano: da domenica Sicilia più fresca di 15 gradi

Il caldo africano ha le ore contate. Dopo giornate infuocate che hanno messo in ginocchio l’Italia, e in particolare la Sicilia, è finalmente in arrivo una boccata d’ossigeno. A confermarlo è Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, che annuncia l’imminente cambio di scenario: «Le roventi masse d’aria nordafricane verranno definitivamente spazzate via a partire da domenica, soppiantate da correnti decisamente più fresche di matrice nordatlantica».

L’ultimo picco sabato, poi il crollo termico

Sabato sarà l’ultimo giorno di fuoco, con temperature estreme soprattutto nelle zone interne della Sicilia: previste punte tra i 42 e i 44°C nell’entroterra catanese, mentre in alcune aree del Sud si toccheranno ancora i 40°C. Ma poi, l’arrivo di una circolazione depressionaria in discesa dalla Francia cambierà le carte in tavola.

Giù le temperature anche di 15 gradi

Domenica cominceremo a respirare: al Centro e sul basso versante tirrenico le temperature scenderanno anche di 10-15°C, portandosi tra i 28 e i 33°C. Da lunedì toccherà anche al Sud. A Ragusa, Siracusa, Catania e Palermo, le massime non supereranno i 30-32°C, segnando una drastica inversione rispetto ai picchi registrati a inizio settimana.

Ventilazione vivace e temporali in arrivo

Il cambiamento non sarà solo termico. L’aria fresca sarà accompagnata da raffiche di Maestrale e Tramontana su tutto il Centro-Sud. E secondo Mazzoleni, non mancheranno rovesci e temporali, con fenomeni anche localmente intensi che potrebbero interessare l’intero Paese nel corso della prossima settimana.

Temperature sotto la media stagionale

In un’estate finora dominata da picchi record, la prossima settimana potrebbe sorprendere con temperature sotto le medie del periodo: massime inferiori ai 30°C al Centro-Nord e difficilmente oltre i 32/33°C al Sud, salvo isolati casi nelle zone più interne.

