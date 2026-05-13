Fibromialgia: luci viola e informazione nelle piazze della provincia di Ragusa

Un messaggio di sensibilizzazione forte, simbolico e condiviso ha attraversato la provincia di Ragusa in occasione della Giornata internazionale della Fibromialgia del 12 maggio. Le città di Ragusa, Modica, Vittoria e Scicli hanno aderito all’iniziativa illuminando di viola alcuni dei luoghi istituzionali più rappresentativi, trasformando monumenti e palazzi pubblici in simboli di vicinanza alle persone affette da una patologia cronica ancora troppo spesso sottovalutata.

Alle ore 20 le luci viola hanno acceso il cuore delle quattro città iblee. A Scicli i soci dell’associazione si sono ritrovati davanti al Palazzo di Città in un momento di condivisione e riflessione dedicato a chi ogni giorno convive con dolore cronico, stanchezza e difficoltà invisibili agli occhi degli altri.

A Vittoria il Teatro Comunale si è colorato di viola, diventando un punto di riferimento visivo per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla fibromialgia, una sindrome che colpisce soprattutto le donne e che negli ultimi anni ha visto crescere la richiesta di riconoscimento e tutela.

Grande partecipazione anche a Modica, dove la facciata del Teatro Garibaldi è stata illuminata grazie al parere favorevole del Sovrintendente della Fondazione, il dottor Cannata. Durante lo spettacolo serale, alcune socie hanno distribuito libretti informativi agli spettatori all’ingresso del teatro, contribuendo a diffondere conoscenza e consapevolezza sui sintomi e sull’impatto della malattia nella vita quotidiana dei pazienti.

Anche a Ragusa il Palazzo di Città si è illuminato di viola, aderendo a una mobilitazione che ogni anno coinvolge sempre più istituzioni e cittadini. Proprio il dialogo con le persone presenti durante le iniziative ha confermato un dato importante: la fibromialgia oggi è una realtà molto più conosciuta rispetto al passato, soprattutto tra le donne, che rappresentano la fascia maggiormente colpita dalla sindrome.

La Giornata internazionale della Fibromialgia si conferma così non solo un momento simbolico, ma anche un’occasione concreta per rompere il silenzio attorno a una malattia spesso definita “invisibile”.

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