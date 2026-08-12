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Grave incendio in zona Margitello-Cava Porcaro, case lambite dalle fiamme. FOTO
12 Ago 2026 15:52
Un incendio di vaste proporzioni si è verificato, intorno alle 14,30, lungo la strada statale 115, nel tratto tra Ragusa e Comiso. Le fiamme si sono levate alte lungo i costoni nella zona vicino alla cosiddetta “Madonnina”. L’incendio è tutt’ora in corso in zona e ha lambito diverse abitazioni presenti in zona.
I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di contenere le fiamme, insieme al corpo forestale e alla protezione civile Gruppo Alfa di Chiaramonte, presente con due squadre, insieme ad altri gruppi di volontari. Le fiamme, alimentate dal vento, si propagano velocemente. Il traffico viario è stato interrotto. Nella zona vi sono molti alberi di carrubo e alcuni olivi e anche qualche abitazione.
Per il secondo giorno consecutivo la strada statale 115 è quindi al centro dell’attenzione. Ieri mattina, per molte ore, il traffico era stato interrotto per uno sversamento di carburante, nella stessa zona.
Un altro incendio si è verificato, quasi contemporaneamente, lungo la strada statale 514, nel tratto tra Castiglione e contrada Coffa. L’incendio si è verificato nella località denominata Cozzo Spina. I vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme che sono arrivate al ciglio della strada.
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