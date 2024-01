Fiamme in edificio abbandonato: forse rifugio per senza dimora

Un incendio nella notte tra sabato e domenica in via Transpontino a Ragusa in un edificio abbandonato nel quale si presume abbiano trovato rifugio alcuni cittadini stranieri senza dimora. È stata una persona di origini marocchine, che è stata poi identificata dalla polizia, a lanciare l’allarme.

L’EPISODIO

Le fiamme che si sono sviluppate da una stanza al secondo piano e che si affaccia sulla vallata Santa Domenica non hanno procurato danni alle persone. Si temeva ci fossero altre persone all’interno. I rilievi hanno coinvolto anche la polizia scientifica.