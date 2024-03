Ffp2 a chilomtro zero: in farmacia le mascherine prodotte a Ragusa, Carini e Marsala

Mascherine a chilometro zero. Da oggi, 5 febbraio, nelle farmacie saranno presenti le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia.

Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.





Il protocollo sottoscritto prevede la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi. Molte aziende hanno riconvertito in questi due anni i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi.

