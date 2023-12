Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce”: a Modica la XV edizione

Il Festival si svolgerà dal 12 al 17 dicembre. Le proiezioni e gli eventi avranno luogo sia a Gela che a Modica in diverse location, quali l’Aula Magna dell’I.C. San Francesco, la Galleria d’Arte Civico 111 a Gela e l’Auditorium “P. Floridia”, il Palazzo dei Mercedari e la Cineteca Modicana a Modica.In questa edizione sono stati ricevuti numerosi cortometraggi, videoclip, video poesie e lungometraggi provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Russia, Portogallo, USA, Francia, Germania, Ucraina, Brasile, Finlandia, Slovenia, Canada, e molti altri, tutti in tema con l’omaggio a Italo Calvino e il suo lavoro “Le città invisibili”.Il tema del Festival per il 2023, “Le città invisibili”, si ispira all’opera di Calvino.