Feste pasquali, e i lavoratori delle Masserie? Inizia la trattativa per evitare l’apertura

Sono iniziate le trattative fra le organizzazioni sindacali e la direzione del centro commerciale “Le Masserie” di Ragusa. Un incontro si terrà fra la dirigenza e i sindacati, sebbene in tavoli separati, lunedì 20 marzo 2023.

Il motivo del contendere è sempre lo stesso: l’apertura festiva del centro commerciale nel periodo pasquale. E la domanda rimane: i lavoratori delle Masserie, hanno diritto a godere delle feste così come tutti gli altri lavoratori? Se escludiamo medici e forze dell’ordine, i quali salvano vite, le feste pasquali dovrebbero essere sacrosante per tutte, così come lo sono quelle natalizie.

APERTURE FESTIVE DEL CENTRO COMMERCIALE: IL CASO DI SANTO STEFANO

Si ricorderà, infatti, il caso del giorno di Santo Stefano. In quell’occasione, infatti, i lavoratori del centro commerciale ragusano furono gli unici a lavorare. Venne anche effettuata una raccolta firme da parte dei lavoratori, ma la dirigena non ne volle sapere. Adesso, ci si sta pensando con molto anticipo: come andrà a finire?

I sindacati si dicono speranzosi, data la celerità con cui è stato accolto l’invito a rivedere il calendario delle aperture del 2023. E si spera che si possa trovare una soluzione a questa annosa vicenda delle aperture incontrollate dei giorni festivi.