Festacrante, che spettacolo! Via Roma si trasforma in palcoscenico pienone per l’apertura della terza edizione

RAGUSA – Le note del pianoforte si intrecciano con la voce intensa e il violino vibrante, mentre via Roma si accende di bellezza, sorrisi e applausi. “Festacrante in centro” ha riacceso il cuore di Ragusa con una serata indimenticabile: il primo appuntamento della terza edizione ha regalato emozioni vere, grazie al talento del trio composto da Marco Cascone, Fiammetta Poidomani e Daniele Ricca. Un debutto da incorniciare per la rassegna che, fino a settembre, trasformerà il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, tra concerti, spettacoli teatrali, incontri culturali e tanto altro ancora. Ieri sera, in via Roma, il pubblico ha risposto con entusiasmo, riempiendo la strada e restando incantato dalla magia del primo live. Il trio – Cascone al pianoforte, Poidomani alla voce e Ricca al violino – ha condotto gli spettatori in un viaggio sonoro raffinato, intenso, attraversando generi e suggestioni, tra brani celebri e arrangiamenti originali. Un inizio col piede giusto, che ha confermato la forza del progetto Festacrante in centro, promosso dal centro commerciale naturale “I Tre Ponti” con il sostegno del Comune di Ragusa. “Non è solo una rassegna – aveva spiegato alla vigilia Elio Guastella, presidente del Ccn – ma un gesto d’amore per la nostra città. Il segno concreto di chi vuole vedere rinascere il cuore storico di Ragusa, puntando su cultura, arte, musica e condivisione”. Clima festoso, passanti incuriositi, famiglie e giovani coinvolti in un’atmosfera nuova, che restituisce energia e identità al centro storico. Festacrante è già, ancora una volta, il simbolo di una comunità che vuole ripartire dal bello. Tra l’altro, prima dell’apertura del concerto, Festacrante ha ospitato gli operatori del progetto Pulmì hanno illustrato il servizio di trasporto pubblico collettivo a chiamata, un innovativo progetto unico in Sicilia, che collega Ragusa con i Comuni montani i cui abitanti potranno dunque usufruirne anche per seguire gli appuntamenti della manifestazione. Il viaggio continua: già nel prossimo weekend con altri due concerti che animeranno il centro storico. Il 9 maggio alle 19 in via Roma arriva la band “The Biscuits out Machines” mentre il 10 maggio alle ore 21 in piazza San Giovanni si esibiranno i “Brothers in the Straits” . Perché a Ragusa, quest’anno, la cultura si vive…in centro e in festa.



© Riproduzione riservata