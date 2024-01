Festa tra compagni di classe dopo 40 anni. Erano al Geometra di Ragusa

Era il 1984 quando la classe, 5B dell’Istituto tecnico per Geometri “Rosario Gagliardi” di Ragusa arrivava al diploma. A distanza di 40 anni, con qualche capello bianco, i compagni di scuola hanno deciso di ritrovarsi tutti (o quasi) insieme. Con la complicità dei social hanno iniziato a cercarsi per darsi appuntamento e trascorrere qualche ora insieme, venerdì 19 gennaio, davanti ad una pizza presso un locale di Modica.



Quando si sono rivisti è stato come se non si fossero mai lasciati. Tante emozioni, risate e naturalmente valanghe di ricordi hanno reso speciale la rimpatriata dei compagni.

Un vero e proprio tuffo nel passato che li ha visti condividere gli anni trascorsi insieme fino al diploma, dimostrando che gli affetti e le amicizie sincere vanno ben oltre il tempo. Così come rimarrà indelebile in ognuno di loro il ricordo di questa bellissima serata.