Festa della primavera 2023 al Centro Commerciale Culturale Ragusa

“Un bambino… un fiore che sboccia: l’educazione al centro”. È questo lo slogan dell’iniziativa “Festa della primavera 2023” che si svolgerà martedì 21 marzo presso l’auditorium del Centro Commerciale Culturale di via Giacomo Matteotti 61, a Ragusa.

La manifestazione voluta dal Comune di Ragusa, dall’Associazione Casa Rosetta, dalla Caritas Diocesana, dalla Diocesi di Ragusa e dall’Asp si articolerà nel corso della mattinata e inizierà alle 10 con i saluti del sindaco Peppe Cassì e del vescovo Monsignor Giuseppe La Placa che verranno introdotti dal presidente dell’associazione Casa Famiglia Rosetta, Giorgio De Cristoforo.

Seguiranno gli interventi del Responsabile della “Comunità M. e G. Gulino”, Dott.ssa Claudia Privitello, che tratterà il tema “Il lavoro educativo svolto con i minori nel contesto comunitario: educare al cambiamento”, della Capo Area Minori dei Servizi Sociali del Comune di Ragusa, Dott.ssa Maria Carfì, che si soffermerà su “Il ruolo del Servizio Sociale nella presa in carico dei minori in difficoltà”, del direttore del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Ragusa, Dott. Giuseppe Morando, che interverrà su “Ruolo e sostegno del Servizio di Neuropsichiatria Infantile nella crescita psico-affettiva dei minori”. A seguire l’assessore allo Sviluppo di Comunità e Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa, Dott. Giovanni Iacono, affronterà l’argomento “La Scuola: l’educazione come istituzione nel percorso di crescita”, mentre la responsabile del Servizio Civile e la Formazione della Caritas di Ragusa, Dott.ssa Francesca Greco, relazionerà su “Azioni a contrasto della povertà educativa”.

Concluderà gli interventi la mediatrice culturale Fethia Bouhajeb, presidente della Cooperativa Sociale “Semina Mondo” che tratterà il tema “Il minore straniero non accompagnato”. In chiusura è previsto un momento di condivisione con i minori ospiti della comunità “M. e G. Gulino”. foto di repertorio