Festa della GdF: ecco le principali operazioni svolte nel 2022 e nei primi mesi del 2023

La Guardia di Finanza di Ragusa ha celebrato il suo 249° anniversario di fondazione. L’occasione serve a ricordare tutti i principali interventi effettuati nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023. In totale, hanno svolto 1068 interventi ispettivi e 346 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Questo impegno mira a proteggere famiglie e imprese, e si prevede che aumenterà ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le attività investigative e di analisi condotte sulle agevolazioni fiscali per edilizia ed energia hanno permesso di scoprire frodi per oltre 119 milioni di euro. Sono stati sequestrati crediti inesistenti per un valore di 105 milioni di euro. Inoltre, sono state denunciate 17 persone, di cui 3 sono state arrestate, per reati legati a questi settori.

Lotta all’economia sommersa

La lotta all’economia sommersa è un’altra priorità per la Guardia di Finanza di Ragusa, che ha individuato 17 evasori totali e verbalizzato 27 datori di lavoro, di cui 3 denunciati per caporalato. Sono state denunciate 51 persone per reati tributari, tra cui emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fraudolente e occultamento di documentazione contabile. Sono state proposte anche azioni di sequestro dei beni per un valore superiore a 2.650.000 euro nei confronti dei responsabili di frodi fiscali.

Nel settore delle accise e per la tutela del mercato dei carburanti, sono stati effettuati 21 interventi.

La Guardia di Finanza di Ragusa si impegna anche nella tutela della spesa pubblica, vigilando sull’utilizzo corretto delle risorse nazionali e dell’Unione europea destinate a interventi a sostegno di imprese e famiglie. Complessivamente, sono stati svolti 333 interventi in materia di spesa pubblica, oltre a 108 indagini delegate dalla magistratura nazionale, penale e contabile. Sono stati denunciati 209 soggetti all’Autorità Giudiziaria e segnalati 9 soggetti alla Corte dei Conti per danni erariali per oltre 10,4 milioni di euro.

Le attività ispettive nel settore della spesa pubblica hanno portato alla scoperta di richieste o percezioni indebite di oltre 2,5 milioni di euro di contributi pubblici provenienti dall’Unione europea e da finanziamenti nazionali.

Sono stati effettuati controlli sul reddito di cittadinanza, focalizzati su soggetti a rischio, che hanno portato alla scoperta di illeciti per oltre 2,2 milioni di euro, di cui 1,7 milioni indebitamente percepiti e 519.000 euro richiesti in modo fraudolento ma non ancora incassati. Sono state denunciate 197 persone in relazione a queste frodi.

