Ferragosto di soccorsi e controlli: Guardia Costiera di Pozzallo salva tre persone su un kayak

Un Ferragosto intenso per la Guardia Costiera di Pozzallo, impegnata senza sosta tra soccorsi in mare, controlli di sicurezza e vigilanza lungo la costa, nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025”, coordinata dalla Direzione Marittima di Catania.

Salvataggio in mare di tre persone

Il momento più delicato del weekend è stato l’intervento della motovedetta SAR CP 325, chiamata a cercare una donna e due ragazzi a bordo di un kayak, dispersi dopo un improvviso peggioramento delle condizioni meteo.

I tre sono stati individuati e messi in salvo dall’equipaggio, per poi essere ricondotti a riva e riaffidati alle loro famiglie.

Controlli e sanzioni in mare

Parallelamente, le attività di vigilanza hanno portato a tre sanzioni per ancoraggi sottocosta nelle zone riservate ai bagnanti e a due multe per carenze nelle dotazioni di sicurezza su imbarcazioni da diporto tra Marina di Ragusa e Pozzallo.

Sicurezza durante le feste in mare

Non è mancato il supporto alle tradizionali processioni in mare di Marina di Ragusa, Donnalucata e Punta Secca, tutte svoltesi senza criticità grazie alla cornice di sicurezza garantita dai militari.

Controlli a terra e prevenzione

Anche sulle spiagge non sono mancate le verifiche: a Pozzallo, due stabilimenti balneari sono stati sanzionati per il mancato rispetto della fascia di 5 metri dalla battigia. Entrambi hanno immediatamente ripristinato le distanze di sicurezza.

I controlli continueranno fino al 21 settembre, con l’obiettivo – sottolinea la Guardia Costiera – di puntare soprattutto sulla prevenzione, considerata la vera chiave per ridurre rischi e incidenti.

Per le emergenze in mare resta sempre attivo il numero blu 1530, operativo 24 ore su 24, insieme al 112, Numero Unico di Emergenza europeo.

© Riproduzione riservata