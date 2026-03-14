In occasione della Giornata Mondiale del Rene, giovedì 12 marzo, l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa offrirà ai cittadini un servizio di consulenza telefonica dedicato, attivo dalle 9.00 alle 17.00. Chiamando i numeri 0932-448151 e 0932-448152 sarà possibile parlare direttamente con i nefrologi per ricevere informazioni su prevenzione, stili di vita, patologie renali […]
Fermo a Ragusa, due presunti scafisti egiziani identificati: 103 migranti a bordo dell’imbarcazione
14 Mar 2026 11:36
Due presunti scafisti egiziani arrestati a Ragusa. La Polizia di Stato, grazie a un’attività investigativa mirata della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, in collaborazione con la Sezione Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo, ha fermato lo scorso 3 marzo due cittadini egiziani, indiziati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso. I due sono stati identificati come scafisti dell’imbarcazione su cui viaggiavano 103 migranti provenienti dall’Africa.
Dalle dichiarazioni di alcuni dei migranti sbarcati, è emerso che ciascuno aveva versato somme comprese tra 2.000 e 4.000 euro a trafficanti libici per organizzare il viaggio verso l’Italia. Gli investigatori hanno ricostruito le modalità del trasporto e l’operazione ha portato all’individuazione e al fermo dei responsabili.
I due cittadini egiziani sono stati arrestati con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e condotti presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Foto: repertorio
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