Fermo a Ragusa, due presunti scafisti egiziani identificati: 103 migranti a bordo dell’imbarcazione

Due presunti scafisti egiziani arrestati a Ragusa. La Polizia di Stato, grazie a un’attività investigativa mirata della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, in collaborazione con la Sezione Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo, ha fermato lo scorso 3 marzo due cittadini egiziani, indiziati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso. I due sono stati identificati come scafisti dell’imbarcazione su cui viaggiavano 103 migranti provenienti dall’Africa.

Dalle dichiarazioni di alcuni dei migranti sbarcati, è emerso che ciascuno aveva versato somme comprese tra 2.000 e 4.000 euro a trafficanti libici per organizzare il viaggio verso l’Italia. Gli investigatori hanno ricostruito le modalità del trasporto e l’operazione ha portato all’individuazione e al fermo dei responsabili.

I due cittadini egiziani sono stati arrestati con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e condotti presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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