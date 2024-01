Fermato il rapinatore dell’ufficio postale di Modica

Di Francesca Cabibbo e Pinella Drago

È stato individuato e fermato nelle vie di Modica Alta, poco dopo la tentata rapina all’ufficio postale di Modica Alta, un uomo di 45 anni. L’uomo è stato fermato dai carabinieri che lo hanno riconosciuto anche grazie alla descrizione dell’abbigliamento fatta dai cassieri e dalle altre persone che si trovavano all’interno dell’ufficio postale, questa mattina, intorno alle 10,30. L’uomo è ospite di una comunità di accoglienza per disabili psichici: aveva tentato la rapina con in mano un coltello da cucina, dello stesso tipo utilizzato per la tavola all’interno della comunità in cui vive. Probabilmente il rapinatore lo aveva messo in tasca durante un pranzo e lo aveva nascosto nella sua stanza. L’uomo è stato denunciato a piede libero per tentata rapina aggravata.

I momenti della rapina: la minaccia alla cassiera con un coltello in mano

Convulse le fasi dell’accaduto questa mattina. L’uomo è entrato nell’ufficio postale nel momento in cui all’interno si trovavano parecchie persone, tra cui alcuni anziani. Si è avvicinato alla cassa e ha chiesto il denaro, brandendo il coltello. Due impiegati si sono accorti del suo andamento incerto e lo hanno affrontato, riuscendo a disarmarlo.

Fermato nelle stradine del centro, aveva gli stessi vestiti

L’uomo, senza coltello in mano, è uscito dileguandosi per le stradine circostanti. Ai carabinieri, subito intervenuti, i presenti hanno descritto nel dettaglio il rapinatore: l’abbigliamento, l’incedere e i gesti molto incerti. L’uomo indossava un cappellino, una sciarpa e degli occhiali, ma i presenti sono comunque riusciti a vederlo in volto. Quando i carabinieri, poco dopo, lo hanno individuato, l’uomo aveva ancora ovviamente gli stessi vestiti e si stava dirigendo verso la casa di accoglienza in cui vive. Non ha opposto resistenza. I militari lo hanno riaccompagnato nel suo alloggio, affidandolo alle cure dei responsabili della comunità.