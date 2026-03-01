Fermati con un’auto piena di attrezzi sospetti: due uomini denunciati per ricettazione

A Vittoria, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno denunciato in stato di libertà due uomini, un cittadino italiano e un cittadino romeno, con l’accusa di ricettazione. L’episodio si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio.

L’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un’autovettura con a bordo i due soggetti che, per circostanze di tempo e luogo, hanno destato sospetto. Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto numerosi attrezzi e utensili di sospetta provenienza. Materiale di cui i due occupanti non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili né documentazione idonea a chiarirne l’origine. Accompagnati presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito, i due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ragusa per il reato di ricettazione.

