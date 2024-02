Fermati a Modica Sorda con 250 kg di rifiuti ferrosi: denunciati

Due uomini, residenti in provincia di Siracusa, sono stati denunciati a Modica perché trovati alla guida di un autocarro che trasportava rifiuti ferrosi ed elettrodomestici da smaltire per un peso complessivo di 250 kg. Il tutto, naturalmente, in maniera del tutto abusiva.

FERMATI A MODICA SORDA



I due sono stati fermati nel quartiere di Modica Sorda durante un controllo di polizia. Il materiale sull’autocarro non era assicurato con le dovute protezioni. Al controllo, un 66enne e un 33enne, non sono stati in grado di fornire spiegazioni valide sulla provenienza del materiale, né di fornire le autorizzazioni necessarie per il trasporto di materiali pericolosi o rifiuti.

Dopo gli accertamenti, i due uomini sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per il reato di raccolta e trasporto abusivo di rifiuti in concorso, come previsto dal “Codice dell’Ambiente”. L’autocarro è stato sequestrato.

