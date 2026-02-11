FC Vittoria, Pinnolo smentisce le voci: “Nessun ridimensionamento, puntiamo alla Serie D”

L’FC Vittoria ribadisce solidità societaria e ambizioni sportive. A intervenire è il presidente Vittorio Pinnolo, che con una nota ufficiale ha voluto chiarire le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul futuro della squadra e sugli obiettivi stagionali del club biancorosso.

Secondo il presidente, le ricostruzioni diffuse non corrispondono alla realtà e non riflettono la situazione interna della società.

“In questi giorni abbiamo letto e ascoltato ricostruzioni che non trovano alcun riscontro nella realtà. Si è parlato di un ridimensionamento della squadra, di una società che non vorrebbe la Serie D e persino di un futuro incerto. Nulla di tutto questo corrisponde al vero”, ha dichiarato Pinnolo.

Obiettivo play-off e promozione

La società conferma la linea sportiva già tracciata a inizio stagione: consolidare il secondo posto in classifica e giocarsi le possibilità di promozione attraverso i play-off.

Il presidente ha sottolineato come il percorso intrapreso richieda concentrazione e unità d’intenti, ribadendo la determinazione del club nel perseguire i propri obiettivi sportivi.

“L’FC Vittoria è una società solida, strutturata e determinata. Non abbiamo mai perso di vista il nostro obiettivo stagionale: consolidare il secondo posto e giocarci fino in fondo le nostre carte nell’appendice dei play off”, ha spiegato.

Fiducia nello staff e nella squadra

Nel suo intervento, Pinnolo ha confermato la piena fiducia nello staff tecnico e nei calciatori, escludendo qualsiasi ipotesi di ridimensionamento della rosa o di cambiamento nei programmi societari.

“Non esiste alcun ridimensionamento della rosa, né alcun passo indietro rispetto alle nostre ambizioni. Ribadiamo la massima fiducia nello staff tecnico e nell’intero gruppo squadra, che ogni settimana dimostra attaccamento alla maglia e spirito di sacrificio”.

Il presidente ha inoltre invitato tutto l’ambiente sportivo a mantenere compattezza in una fase decisiva della stagione.

L’appello all’unità dell’ambiente biancorosso

La società biancorossa richiama tifosi, squadra e dirigenza a remare nella stessa direzione, sottolineando come coesione e lavoro siano elementi fondamentali per raggiungere i traguardi prefissati.

“Questo è il momento dell’unità, non delle distrazioni. Società, staff, calciatori e tifosi devono remare nella stessa direzione. Il nostro progetto è chiaro e condiviso: crescere, competere e puntare in alto”.

