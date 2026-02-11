L’ASP di Ragusa ha adottato la deliberazione n. 236, pubblicando due Avvisi pubblici finalizzati al conferimento di incarichi libero-professionali per personale medico. L’iniziativa nasce per affrontare la persistente carenza di medici sul territorio e per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, assicurando così un servizio sanitario efficiente e tempestivo. Il primo Avviso è […]
FC Vittoria, Pinnolo smentisce le voci: “Nessun ridimensionamento, puntiamo alla Serie D”
11 Feb 2026 16:57
L’FC Vittoria ribadisce solidità societaria e ambizioni sportive. A intervenire è il presidente Vittorio Pinnolo, che con una nota ufficiale ha voluto chiarire le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul futuro della squadra e sugli obiettivi stagionali del club biancorosso.
Secondo il presidente, le ricostruzioni diffuse non corrispondono alla realtà e non riflettono la situazione interna della società.
“In questi giorni abbiamo letto e ascoltato ricostruzioni che non trovano alcun riscontro nella realtà. Si è parlato di un ridimensionamento della squadra, di una società che non vorrebbe la Serie D e persino di un futuro incerto. Nulla di tutto questo corrisponde al vero”, ha dichiarato Pinnolo.
Obiettivo play-off e promozione
La società conferma la linea sportiva già tracciata a inizio stagione: consolidare il secondo posto in classifica e giocarsi le possibilità di promozione attraverso i play-off.
Il presidente ha sottolineato come il percorso intrapreso richieda concentrazione e unità d’intenti, ribadendo la determinazione del club nel perseguire i propri obiettivi sportivi.
“L’FC Vittoria è una società solida, strutturata e determinata. Non abbiamo mai perso di vista il nostro obiettivo stagionale: consolidare il secondo posto e giocarci fino in fondo le nostre carte nell’appendice dei play off”, ha spiegato.
Fiducia nello staff e nella squadra
Nel suo intervento, Pinnolo ha confermato la piena fiducia nello staff tecnico e nei calciatori, escludendo qualsiasi ipotesi di ridimensionamento della rosa o di cambiamento nei programmi societari.
“Non esiste alcun ridimensionamento della rosa, né alcun passo indietro rispetto alle nostre ambizioni. Ribadiamo la massima fiducia nello staff tecnico e nell’intero gruppo squadra, che ogni settimana dimostra attaccamento alla maglia e spirito di sacrificio”.
Il presidente ha inoltre invitato tutto l’ambiente sportivo a mantenere compattezza in una fase decisiva della stagione.
L’appello all’unità dell’ambiente biancorosso
La società biancorossa richiama tifosi, squadra e dirigenza a remare nella stessa direzione, sottolineando come coesione e lavoro siano elementi fondamentali per raggiungere i traguardi prefissati.
“Questo è il momento dell’unità, non delle distrazioni. Società, staff, calciatori e tifosi devono remare nella stessa direzione. Il nostro progetto è chiaro e condiviso: crescere, competere e puntare in alto”.
