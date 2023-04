Fare rete in aiuto alle famiglie in difficoltà. A Scicli il progetto “Non scado”

Mesi e mesi di lavoro e di contatti con i soggetti di volontariato. Alla fine l’avviso pubblico è un atto concreto. Il Comune di Scicli ha pubblicato, nel suo albo pretorio alla sezione avvisi e bandi, una manifestazione di interesse per la creazione di una rete a supporto di persone in difficoltà economica e sociale. Ad essa si è arrivati accogliendo la proposta avanzata dall’Associazione Mecca Melchita, guidata da Carlo Di Pietrantonio. Da decenni questo sodalizio aiuta famiglie bisognose a Ragusa e nello scorso anno lo ha fatto anche su Scicli, in particolare a Donnalucata, con Claudio Conti sul campo che ha dato grandi risultati e raccolto altrettanti consensi.

Il progetto “Non scado”: niente più cibo buttato. Arriverà, anzi, alle famiglie in stato di bisogno.

Alla manifestazione di interesse potranno dare la propria adesione tutte le associazioni. Esse entreranno a far parte di una rete che raccoglierà beni alimentari donati da esercizi commerciali di ogni dimensione, dalla grande distribuzione ai piccoli esercenti. Una svolta nell’aiuto alle famiglie. Una vera svolta. Il cibo raccolto, assolutamente commestibile e donabile ai sensi della normativa vigente, presenta solo qualche ammaccatura, è prossimo alla scadenza o semplicemente non è commercializzabile il giorno dopo. Doppie finalità per questo progetto: aiuti alle famiglie e risparmio sui rifiuti da mandare in discarica.

Il vademecum per l’adesione al progetto, frutto di un lavoro di rete che trova concretezza in una città, quale Scicli, fortemente impegnata nel sociale.

C’è da compilare la scheda di adesione allegata alla manifestazione di interesse curata dall’Ufficio politiche sociali del Comune di Scicli e dare la disponibilità, anche per sole ore, da parte delle associazioni che aderiranno al progetto. E poi presentare l’adesione al protocollo generale. Il messaggio è chiaro: tante famiglie in difficoltà verranno aiutate, decine di quintali di cibo non verranno sprecate ed altrettante non si trasformeranno in rifiuti.