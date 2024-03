Fabrizio Corona a Catania per festeggiare il compleanno del figlio

Fabrizio Corona, che è già stato avvistato negli scorsi giorni a Noto, è adesso a Catania, la sua città d’origine, per festeggiare il compleanno del figlio, Carlos Maria Corona, avuto dalla relazione con la modella Nina Moric.

Insieme a loro, anche la fidanzata Sara Barbieri.

Il ragazzo ha compiuto ieri 20 anni e che, in occasione di una cena privata, organizzata da Corona, ha voluto brindare alla libertà del padre. Questo infatti sta per completare il percorso di cure iniziato presso una comunità di recupero in Brianza e, per la prima volta dopo quattro anni, è libero di andare in vacanza dove vuole.

Per festeggiare il compleanno del figlio, Fabrizio Corona ha organizzato un dj set all’Esagono Beach Club, un lido ubicato ad Aci Castello. Il dress code della serata prevedeva che tutti fossero vestiti di bianco, così come è stato richiesto anche ai clienti del locale.

L’ex re dei paparazzi ha poi postato sui social un tenero scatto in cui abbraccia suo figlio, lasciando intendere che siano stati superati i momenti di difficoltà che Carlos ha dovuto affrontare nell’ultimo periodo. Il giovane, infatti, è stato spesso sotto i riflettori per numerosi motivi, tra i quali il divorzio dei genitori e qualche problema di salute su cui non è mai stata fatta nessuna precisazione.

Questa la dedica di Corona al figlio: “Non importa quello che è stato, non importa se la nostra vita è stata complessa e travagliata, non importa se sei dovuto crescere tra milioni di difficoltà, ciò che importa è che nonostante tutto sei la persona più pura e speciale che esista, che illumini tutto ciò che ti circonda e che ami follemente tutta la tua famiglia. Tutta. Aguri amore mio! Farò di tutto per renderti felice e sereno e fino a quando ci sarò saremo inseparabili…Poi toccherà a te!”.

