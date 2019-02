Ex Province senza fondi, la Regione lancia appello al Governo Conte. Critiche da Pd: "Musumeci fa scaricabarile" - Ragusa Oggi

Ex Province senza fondi, la Regione lancia appello al Governo Conte. Critiche da Pd: “Musumeci fa scaricabarile”

Parte dalla Sala Alessi di Palazzo d’Orleans l’appello delle istituzioni siciliane al governo Conte affinché le ex Province non muoiano. E’ il risultato dell’incontro che il presidente della Regione Nello Musumeci ha voluto con i parlamentari nazionali eletti in Sicilia, per giungere subito all’emanazione di un decreto legge sugli enti locali che elimini il meccanismo del prelievo forzoso che ha portato al collasso le ex Province dell’Isola. Una mission alla quale deputati e senatori – di maggioranza e opposizione presenti al vertice – hanno assicurato pieno sostegno. Sarà l’assessore dell’Economia, Gaetano Armao, che con Roma è impegnato da tempo in una interlocuzione su questi temi, a farsi portavoce della richiesta che il governatore condenserà in un una nota ufficiale.

Dal ministero dell’Economia, il governo Musumeci ha già ottenuto l’assicurazione di trovare una soluzione definitiva alla crisi degli Enti di area vasta entro il prossimo 30 settembre, ma il precipitare della situazione impone di accelerare i tempi affinché all’Isola possa essere riservato lo stesso trattamento delle altre regioni d’Italia dove i bilanci delle ex Province godono di un ristoro significativo da parte dello Stato. E’ stata la riforma Delrio a provocare una insostenibile disparità tra Regioni ordinarie e a statuto speciale, vessate dal cosiddetto contributo di risanamento alla finanza pubblica. All’incontro erano presenti, oltre ad Armao, anche gli assessori regionali alle Autonomie locali Bernardette Grasso e alla Salute Ruggero Razza.

«Le conseguenze di quella che può essere definita una finta riforma – afferma il presidente Musumeci – sono sotto gli occhi di tutti e non lasciano ulteriori margini di tempo per trovare una soluzione: strade provinciali abbandonate al dissesto, servizi sociali essenziali negati, stipendi a rischio per i dipendenti. Il default è dietro l’angolo anche per le amministrazioni che ancora non lo hanno dichiarato. Il problema si risolve a Roma ed è per questo che ho voluto coinvolgere deputati e senatori siciliani affinché ognuno faccia la propria parte. E’ stato un bel momento di solidarietà istituzionale che, sono certo, troverà un suo riscontro nei fatti. Da Roma abbiamo ottenuto già alcuni impegni ma adesso bisogna accelerare. L’avevano spacciata per una grande riforma e, invece, hanno massacrato enti che per 160 anni avevano fatto, e anche bene, il proprio lavoro». Il presidente ha annunciato anche l’elaborazione di un dossier che ricostruirà «decenni di omissioni e di avalli a scelte scellerate».

La Regione già ai primi di marzo, subito dopo la pubblicazione del bilancio, è intanto pronta a versare nelle casse delle ex Province – come ha assicurato l’assessore Armao – 112 milioni di euro stanziati con l’ultima manovra. «Mentre i 540 milioni che lo Stato si è già impegnato a destinare nei prossimi sei anni a Liberi consorzi e Città metropolitane – ha spiegato – potranno servire ad assorbire il carico dei mutui contratti e a liberare risorse per altri 23 milioni di euro». Al vertice hanno preso parte anche il presidente dell’Anci Sicilia Leoluca Orlando e i segretari regionali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Questi ultimi hanno manifestato apprezzamento per l’iniziativa del governatore e per «un nuovo modello di collaborazione», avanzando la richiesta di tenere aperto il tavolo del confronto per seguire costantemente, passo dopo passo, tutte le tappe successive.

Ex Province: Dipasquale: governo proponga soluzioni piuttosto che giocare a ‘scaricabarile’.

“Come al solito il presidente della Regione piuttosto che proporre soluzioni preferisce giocare a ‘scaricabarile’ addossando le responsabilità sui governi precedenti”. Così il parlamentare regionale Pd e deputato segretario all’Ars Nello Dipasquale commenta quanto detto dal presidente della Regione *Nello Musumeci* nel corso dell’incontro organizzato a Palazzo d’Orleans per discutere del *rischio dissesto per le ex Province siciliane. *

“Il problema era ben noto anche durante la scorsa legislatura – aggiunge – tanto che il governo Crocetta aveva predisposto un contributo straordinario per le province di Siracusa e Ragusa che evitasse il default, ma il presidente Musumeci ha pensato bene di cancellare il contributo e la sua maggioranza ha bocciato anche gli emendamenti alla recente finanziaria che riproponevano lo stanziamento. Musumeci – continua Dipasquale – dimentica di essere il presidente di una Regione a Statuto speciale e, invece di chiamare in causa lo Stato per cercare le risorse necessarie a salvare il posto di lavoro di centinaia di lavoratori delle ex province continua ad adottare un atteggiamento di sottomissione nei confronti del governo giallo-verde che condannerà definitivamente gli enti ”.