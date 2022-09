Evento speciale per il festival Barocco & Neobarocco con il musicista Toso

Nell’esclusiva location, per tutta la durata del Festival, saranno inoltre esposti il tavolo Ibla e le sedute Bernini disegnate dall’architetto Roberto Semprini appositamente per l’evento.

Il tavolo Ibla e la seduta Bernini, ispirazione barocca

Per realizzare il tavolo Ibla è stata scelta la forma ellittica, presente sia nel piano che nel basamento, tipica del barocco italiano dall’architettura fino all’urbanistica. Con l’avvento di questa nuova visione del mondo infatti viene meno in letteratura il canone che persegue l’armonia, l’ordine, la simmetria, il decoro, la misura, la proporzione delle parti. È come se il cerchio si deformasse e si convertisse in ellisse che appare così una “dinamizzazione” del cerchio. Viene usato soprattutto per dilatare lo spazio e creare l’illusionismo prospettico tanto caro ai progettisti dell’epoca.

Il basamento di Ibla è un tronco di cono cavo alla sommità con basi ellittiche, realizzato in acciaio rivestito di madreperla bianca e chiuso alla sommità da una cupola di cartapesta rovesciata e ricoperta in foglia d’oro. Si vuole in questo modo riprendere altri elementi molto comuni in epoca barocca, come le forme organiche, conchiglie in particolare, legate ad un altro prodotto italiano di eccellenza: l’arte della cartapesta. Sebbene l’origine italiana di questa tecnica antichissima risalga alla Siena rinascimentale, è solo nel successivo periodo barocco che ebbe una larga diffusione per sue applicazioni negli apparati effimeri, nelle scenografie teatrali e negli addobbi delle chiese.

Per la duttilità materica e le infinite possibilità d’applicazione, fu in seguito definita “tecnica universale”. Con il tavolo Ibla si è voluto riproporla legandola ad un prodotto dal design esclusivo e adattandola all’estetica contemporanea.

Il piano è realizzato in vetro trasparente con decori floreali sabbiati a creare una trama tridimensionale, un vero e proprio ricamo di ispirazione barocca che galleggia sulla superficie e lascia intravedere l’elemento concavo che lo congiunge al basamento.

La seduta Bernini è caratterizzata dalle forme morbide ispirate alle calle, fiori che fin dall’antichità sono simbolo ed emblema di bellezza, purezza e perfezione. Si è voluto porre un accento importante anche sul tema della sostenibilità scegliendo un rivestimento di qualità Made in Italy, dai toni cangianti, bi-elastico, ignifugo, durevole, riciclato e riciclabile perché derivante dal recupero dei tappi delle bottiglie di plastica.

Roberto Semprini, architetto e designer di fama internazionale, nonché curatore del Festival, dichiara: “Ho voluto interpretare quel tratto del Barocco che dialoga con il Rinascimento, con il Classicismo. Nessuno stile è mai completamente puro, ma esiste e si rinnova dialogando con gli stili del passato. Vorrei che questi prodotti per Unica, un po' come tutti i miei progetti, creassero una bellezza che rimane nel tempo, che è l’obiettivo principale di qualsiasi creativo.”

Vanessa Stella, Founder e Creative Director di UNICA, dichiara: “Il nostro è un progetto d’amore, nato per amore di ciò che sappiamo fare meglio. Il segreto del nostro successo risiede in questa forza e nella nostra determinazione a portare “luce” nei luoghi confinati. Questo approccio ci ha permesso di realizzare qualcosa di unico: prodotti con un’anima, capaci di comunicare direttamente alle anime delle persone che interagiscono con essi.”

UNICA nasce nel 2014 dall’incontro tra Vanessa Stella, architetto, progettista, interior designer, specializzata in bioarchitettura e Feng Shui e Fabrizio Rocchi, art director e designer. Con sede a Castel Maggiore (Bologna), UNICA si è aggiudicata numerosi premi internazionali. I pezzi delle collezioni sono frutto di una reinterpretazione, in chiave contemporanea, del concetto di opera d’arte totale che racchiude in sé arte, design, decorazione grafica e modellazione plastica affiancati da poesia, musica, astronomia, fashion, food. Prendono così vita tavoli, armadi, testiere da letto ma anche specchi e paraventi che arricchiscono di bellezza e valore gli ambienti in cui sono collocati.