Evaso dai domiciliari aggredisce un ragazzo sul lungomare di Marina di Ragusa

Evade i domiciliari e aggredisce un giovane con un calcio al volto a Marina di Ragusa. La Procura della Repubblica di Ragusa ha ottenuto dal Tribunale di Ragusa l’emissione di una misura cautelare più severa nei confronti di M.B., 22enne di origini tunisine, gravemente indiziato per i reati di evasione e lesioni personali.

Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso luglio per una precedente rapina aggravata, nei giorni scorsi ha deciso arbitrariamente di allontanarsi dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. La sua fuga lo ha portato fino a Marina di Ragusa, dove, in compagnia di un gruppo di amici, ha aggredito verbalmente e fisicamente un giovane sul lungomare, sferrandogli un calcio al volto. La vittima ha dovuto ricorrere alle cure della locale Guardia Medica.

I Carabinieri della Stazione di Marina di Ragusa, intervenuti immediatamente, hanno identificato il responsabile e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica iblea per evasione e lesioni personali. Sulla base delle risultanze investigative, la Procura ha richiesto l’aggravamento della misura cautelare.

Il Tribunale di Ragusa ha così sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. L’ordinanza è stata notificata dai Carabinieri e il giovane è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata