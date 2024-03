Evan: condannati all’ergastolo la madre e il compagno

Ergastolo per Salvatore Blanco e Letizia Spatola. Con questa sentenza, i giudici della corte d’assise di Siracusa hanno condannato la madre e il compagno dei piccolo Evan Giulio Lo Piccolo, morto il 17 agosto 2020 all’ospedale di Modica.

Il procuratore capo Sabrina Gambino e il sostituto Carlo Enea Parodi avevano chiesto per i due imputati 5 anni e mesi 6 per il reato di maltrattamento e l’ergastolo per il reato di omicidio in concorso con l’isolamento diurno per un anno, oltre alla decadenza della potestà genitoriale, oltre al pagamento delle spese processuali, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Evan Lo Piccolo era stato ricoverato per una polmonite ma in seguito alla sua morte era emerso un passato fatto di percosse indicibili.

Salvatore Blanco è stato assolto per il reato di maltrattamenti nei confronti di Letizia Spatola perché il fatto non sussiste.

Letizia Spatola, attualmente sottoposta ai domiciliari, è stata presente in aula per la sentenza e lo è stata nel corso di tutto il processo, così come Salvatore Blanco, collegato in videoconferenza dal carcere di Vibo Valentia.

Nessuna reazione in aula, dopo la sentenza, da parte della coppia.

”Per la Procura – e secondo quanto avevano deposto e accertato i medici legali- la polmonite ab ingestis nel piccolo Evan è invece stata causata da continui maltrattamenti. Percosse, scuotimenti della testa, tentativi di soffocamento, in date diverse, e numerose fratture al corpo che hanno provocato episodi di rigurgito e perdita di coscienza con conseguente difficoltà di deglutizione e successiva polmonite ab ingestis”. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. Ma intanto, un punto è stato messo per quanto riguarda il giudizio di primo grado.

© Riproduzione riservata