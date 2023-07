Esteban Alfieri al Modica Calcio

Esteban Alfieri è un centrocampista argentino nato nel 1997. È noto per la sua classe e intelligenza tattica, caratteristiche che lo hanno reso un protagonista durante la sua esperienza con la maglia dell’Enna Calcio. Dopo una stagione di successo a Enna, si trasferisce a Modica.

Il tecnico del Modica è Giancarlo Betta, il quale ha a disposizione un centrocampista d’esperienza desiderato fortemente dal Direttore sportivo Fabio Arena e dagli alti dirigenti societari Mattia Pitino e Danilo Radenza.

In Argentina, la sua patria, Esteban Alfieri è conosciuto con il soprannome di “El Tebu”, un diminutivo affettuoso basato sul suo nome di battesimo. Tuttavia, è anche chiamato “El Flaco” a causa del suo fisico snello che gli conferisce agilità particolarmente utile nella zona centrale del campo.

La carriera di Alfieri ha inizio con le giovanili del Colon de Santa Fe, per poi attirare l’attenzione dell’Independiente. Successivamente, decide di trasferirsi in Italia, inizialmente giocando nel girone piemontese di Serie D al Borgaro Nobis. In seguito, passa al Siracusa, dove resta per due stagioni prima di unirsi alla Leonzio e successivamente alla Frattese. Infine, fa ritorno in Sicilia e si trasferisce all’Enna.