Estate rovente, la Sicilia tra le regioni più colpite: in arrivo picchi oltre i 40°C, Ragusa fra le città più colpite

Sole cocente, afa insopportabile e notti tropicali: la Sicilia entra nel cuore dell’estate 2025 sotto un’ondata di calore eccezionale, con temperature che nei prossimi giorni potrebbero sfiorare – e in alcuni casi superare – i 40 gradi. A lanciare l’allarme è 3bmeteo.com, che prevede un anticiclone africano dominante fino almeno alla prima decade di luglio.

Secondo Manuel Mazzoleni, meteorologo del portale meteo, l’anticiclone subtropicale non darà tregua alla regione: “Il caldo sarà il protagonista assoluto, con valori ben oltre le medie stagionali. In alcune aree interne della Sicilia – come l’entroterra nisseno, ennese e siracusano – si toccheranno punte di 40°C, con percezioni ancora più alte per effetto dell’umidità.”

Una Sicilia nella morsa del caldo

Le zone più colpite saranno quelle lontane dalla costa, dove l’assenza di ventilazione e la forte radiazione solare faranno impennare le temperature. A soffrire saranno anche le grandi città: Catania, Siracusa, Ragusa e Agrigento si preparano a giornate da bollino rosso, con massime previste tra i 36 e i 39°C, e minime notturne che non scenderanno sotto i 24°C, rendendo difficile il riposo notturno.

“Sono condizioni da pieno agosto – spiega Mazzoleni – ma siamo ancora a fine giugno. Questo rende la situazione particolarmente anomala, con anomalie termiche previste fino a +10°C rispetto alle medie del periodo.”

Sicilia sul podio degli aumenti

A certificare la situazione estrema arriva anche il report settimanale dell’Unione Nazionale Consumatori, che pone la Sicilia in testa alla classifica degli aumenti del prezzo dei carburanti: +4,9 centesimi al litro in una sola settimana per la benzina self service, con il pieno da 50 litri che costa quasi 2,50 euro in più rispetto alla settimana precedente. Un dato che, sebbene legato al mercato energetico, testimonia indirettamente la pressione estiva già in atto sulla regione.

Un’estate difficile anche per l’ambiente e la salute

Le alte temperature prolungate mettono a dura prova agricoltura, sanità e turismo. Gli esperti avvertono: è alto il rischio di incendi boschivi, black-out elettrici e problemi respiratori nei soggetti fragili. Le autorità raccomandano di idratare frequentemente bambini e anziani, evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali e limitare le attività fisiche all’aperto.

Prossimi giorni: caldo in ulteriore aumento

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli previsionali, il caldo continuerà a intensificarsi nel fine settimana. Tra sabato e lunedì, in alcune zone interne dell’isola si potranno registrare valori massimi di 41-42°C. Una tregua? Al momento non pervenuta. Anzi, i meteorologi prevedono almeno altri 7-10 giorni di caldo torrido.

