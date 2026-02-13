Esplode bombola del gas: abitazione distrutta e coppia ferita

Paura nel cuore di Licata, dove una violenta esplosione ha innescato un incendio all’interno di un appartamento in via Carso, a pochi passi dal Rettifilo Garibaldi. La deflagrazione, provocata dallo scoppio di una bombola di gas, ha devastato l’abitazione e provocato il ferimento di una coppia residente nell’immobile.

L’uomo, 65 anni, ha riportato ustioni ed è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso. La moglie, di 60 anni, è stata soccorsa in stato di shock. Le loro condizioni sono in fase di valutazione da parte dei sanitari.

Abitazione sventrata, danni anche agli edifici adiacenti

L’onda d’urto ha letteralmente sventrato parte dell’appartamento, causando il crollo di porzioni murarie e la dispersione di detriti sulla strada sottostante. I frammenti hanno colpito due auto parcheggiate lungo il marciapiede, provocando danni evidenti alle carrozzerie e ai vetri.

Evacuazione per motivi di sicurezza

In via precauzionale, le autorità hanno disposto l’evacuazione temporanea dell’intero stabile coinvolto. Tutti gli abitanti sono stati fatti uscire dagli appartamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i controlli statici sull’edificio.

