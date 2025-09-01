Eseguita l’autopsia del piccolo Raffaele Sallemi. Lutto cittadino per i funerali del 3 settembre

Comiso si prepara a dare l’ultimo saluto al piccolo Raffaele Sallemi. Questa mattina, nell’obitorio dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla, è stata effettuata l’autopsia sul corpicino del bambino di 2 anni morto annegato il 21 agosto scorso nella piscina della casa di villeggiatura di Caucana. L’autopsia è stata eseguita presso l’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla dai medici legali Giuseppe Ragazzi e Andreana Nicoletta Maria Maglitto. Maglitto è lo stesso medico legale che il giorno dell’incidente era intervenuta nella villetta di Caucana per la constatazione di decesso e la prima ispezione cadaverica. C’era anche il medico legale Vincenzo Cilia, consulente nominato dalla famiglia Sallemi. I periti hanno ora 90 giorni di tempo per depositare la relazione sull’autopsia.

Non sono filtrate notizie precise sull’autopsia ma sul corpo del piccolo non ci sarebbe nessun segno particolare e l’esame autoptico avrebbe confermato la morte per annegamento del piccolo che, sfuggendo per pochi minuti all’attenzione dei familiari, era riuscito a raggiungere la scaletta della piscina finendo all’interno della vasca.

Dopo l’autopsia, la salma del piccolo è stata benedetta dal sacerdote don Franco Ottone. Il magistrato ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari. Raffaele è stato deposto all’interno di una piccola bara bianca, sormontata da un angelo e dovrebbe arrivare domani mattina nell’abitazione di via Piave a Comiso, dove vive la famiglia. I funerali, che saranno celebrati dal vescovo, Giuseppe La Placa, si terranno il 3 settembre, alle 10, nella basilica di Maria SS. Annunziata. Sarà proclamato il lutto cittadino.

Attorno alla famiglia del bimbo si è stretta la solidarietà e la vicinanza dell’intera città, anche se non sono mancate illazioni e racconti del tutto privi di fondamento, alcune volte alimentate anche via social. Si tratta di affermazioni di carattere diffamatorio, assolutamente false. La famiglia valuterà nei prossimi giorni se attivare le vie giudiziarie per contrastare tali falsità.

© Riproduzione riservata