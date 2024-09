Esce di casa pur essendo ai domiciliari: denunciato 23enne a Ragusa

La polizia di Ragusa ha denunciato un 23enne accusato del reato di evasione. Durante le verifiche effettuate in più giorni presso la sua abitazione, situata nella periferia di Ragusa, gli agenti hanno riscontrato l’assenza del giovane, che avrebbe dovuto essere in casa in quanto sottoposto a misure cautelari per reati legati alle sostanze stupefacenti.

Il ventitreenne è stato quindi denunciato in stato di libertà per la violazione delle condizioni degli arresti domiciliari.

