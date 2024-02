Escavatore buca tubo del metano, vigili del fuoco a Modica Sacro Cuore. VIDEO

Un escavatore ha bucato per errore il tubo del metano a Modica Sacro Cuore, nei pressi della rotonda Solaria sulla SS. 115. Il traffico, per motivi di sicurezza, è stato bloccato. L’incidente si è verificato durante il lavori di scavo con i mezzi meccanici. La benna di un escavatore ha bucato un tubo del metano attraverso il quale il gas viaggiava a due atmosfere di pressione.

INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto anche con un’autobotte per il rifornimento idrico: in attesa dell’intervento del personale dell’azienda che gestisce la rete di distribuzione a Modica, i Vigili del Fuoco, infatti, hanno irrorato l’area con acqua nebulizzata al fine di ridurre la concentrazione di gas in aria. L’azienda responsabile della rete ha immediatamente ridotto la pressione e, con il supporto dei Vigili del Fuoco, due operai hanno provveduto a tappare la falla. Si è deciso di realizzare un bypass per garantire il completo e sicuro ripristino della condotta.

