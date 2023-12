Errori nelle bollette idriche a Chiaramonte: chi le ha ricevute non dovrà pagarle. Ecco cos’è successo

A Chiaramonte, un errore di calcolo nelle bollette idriche per il periodo gennaio-maggio 2023. E’ stato il sindaco della città, Mario Cutello, ad annunciare che vi era stato un errore di calcolo da parte della società che cura l’emissione delle bollette e per questo motivo gli utenti al momento non dovranno effettuare il pagamento per quella bolletta, ma aspettare che arrivi una seconda comunicazione. Chi ha già pagato, invece, avrà un rimborso.

Chi ha già ricevuto, invece, la bolletta di Iblea acque, deve effettuare il pagamento.

Non è chiaro cos’è successo, perfino gli amministratori non si spiegano perché di questo errore e si è tutt’ora alla ricerca delle responsabilità. Fino al 1 giugno 2023 dovranno essere pagate le bollette idriche al Comune di Chiaramonte, da quella data in poi, invece, è Iblea Acque l’unica società che si occuperà della riscossione delle utenze idriche. Come dicevamo, a causa di questo errore, il periodo gennaio-maggio 2023, ancora a carico del Comune, non dovrà essere pagato dagli utenti e sarà necessario aspettare l’arrivo di un’altra bolletta, stavolta si spera corretta.