Era stato arrestato a Palermo per contrabbando: beccato all’aeroporto di Comiso

Era stato arrestato a Palermo e in particolare era stato condannato a due anni di reclusione e a una multa di 103 mila euro per il reato di contrabbando ma è stato beccato all’aeroporto di Comiso.

La polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 29 anni, residente in provincia.

Durante i controlli di sicurezza sui passeggeri in partenza per una destinazione italiana, è stato identificato il cittadino tunisino, con precedenti specifici per reati di contrabbando. Successivamente, i controlli dei documenti presso le banche dati hanno rivelato che sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. L’uomo è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Ragusa.

ALTRI CONTROLLI



Durante i controlli di sicurezza dei passeggeri del volo “extraschengen” proveniente dall’Albania, è stato individuato un cittadino albanese di 27 anni colpito da un decreto di espulsione dal territorio italiano con rimpatrio. Di conseguenza, è stato emesso un provvedimento di respingimento alla frontiera in conformità con la normativa applicabile.