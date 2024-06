Era scomparsa a Siracusa da tre giorni: ritrovata 65enne a Modica

È stata ritrovata Angela Mangano, la 65enne scomparsa tre giorni fa nelle campagne di Modica. La donna si era allontanata da casa a bordo della sua Yaris bianca, facendo perdere le sue tracce. Preoccupati, i familiari avevano presentato denuncia di scomparsa in Questura e le ricerche erano immediatamente partite, concentrandosi nella zona sud della provincia con l’ausilio di un elicottero per il sorvolo dell’area.

Una buona notizia

Questa mattina è arrivata la buona notizia: Angela Mangano è stata rintracciata da una Volante in località Frigintini, trovata a bordo della sua auto. Le sue condizioni sono apparse complessivamente buone, considerando i tre giorni trascorsi fuori casa. I poliziotti l’hanno presa in carico e i suoi parenti stanno ora raggiungendola per poterla riabbracciare.

© Riproduzione riservata