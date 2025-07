Era morto da 15 giorni, ma nessuno lo aveva cercato. Tragedia della solitudine a Comiso

Un uomo di 85 anni è stato trovato cadavere all’interno della sua abitazione nella zona del Parco Ippari, all’ingresso della città.

L’uomo, vedovo e senza figli, viveva da solo. Conduceva una vita solitaria, aveva pochissimi amici che incontrava solo saltuariamente. Proprio uno di questi amici, non vedendolo da tempo lo aveva cercato ed era andato a bussare alla sua porta. L’uomo viveva in una casa, all’interno di un caseggiato rurale non più utilizzato, nei pressi di via San Biagio, all’ingresso dalla città, a pochi metri dal torrente Ippari che delimita nella parte bassa l’abitato.

L’uomo che era andato a cercarlo ha avvertito i carabinieri e i vigili del fuoco. I vigili hanno aperto la porta d’ingresso. All’interno c’era la salma dell’uomo, riverso a terra, morto probabilmente per cause naturali. Il medico legale che ha effettuato l’ispezione cadaverica ha ipotizzato che l’uomo fosse morto probabilmente da due settimane. Dell’accaduto è stato informato il sostituto procuratore Santo Fornasier, ma il fascicolo è stato aperto per morte per cause naturali.

La salma dell’uomo è stata trasportata all’obitorio del cimitero di Comiso. Dei funerali e della sepoltura si occuperanno alcuni parenti che vivono in altre regioni d’Italia.

