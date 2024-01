Era in prova ai servizi sociali ma ruba una grondaia: arrestato a Modica

Era in prova ai servizi sociali ma ha continuato a rubare e quindi è stato arrestato. Un 55enne originario di Siracusa ma residente a Modica, disoccupato e con numerosi precedenti penali è stato arrestato dai carabinieri in ottemperanza a un provvedimento del tribunale di Ragusa, che ha sostituito la precedente misura di affidamento in prova ai servizi sociali con il regime di custodia cautelare in carcere.

FURTO DI UNA GRONDAIA



Il provvedimento è stato emesso in seguito alla denuncia per furto aggravato di una grondaia in rame avvenuto il 18 gennaio. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, dove sconterà la pena fino ai primi di dicembre dell’anno in corso.