Entro martedì la prima, vera, ondata di caldo, attesi anche 10 gradi in più. Le precauzioni da prendere

Arriva il primo caldo della stagione grazie all’anticiclone africano “Scipione”, direttamente dall’Algeria. Entro martedì sono attesi 6-10 gradi in più. A confermarlo, Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Il primo caldo della stagione è in arrivo dunque, ma attenzione: è il più pericoloso per la salute, dato che il corpo non è ancora acclimatato ai 35-40 gradi all’ombra.

LE PRECAUZIONI DA PRENDERE CONTRO IL CALDO

Le misure da adottare in questi casi sono sempre le stesse: bere almeno 2 litri di acqua (sudare abbassa la temperatura del corpo), evitare il solleone tra le 11 e le 18, evitare se possibile di fare attività fisica durante le ore più calde e soggiornare in luoghi freschi e ventilati. Inoltre per chi viaggia, se si entra in un’auto parcheggiata al sole, tenere aperti tutti gli sportelli per qualche minuto, poi iniziare il viaggio con i finestrini giù o l’aria condizionata accesa. Prestate inoltre attenzione nel sistemare i bambini sui seggiolini di sicurezza, verificate che questi dispositivi non siano surriscaldati. Insomma, inizia la nostra consueta lotta contro il caldo, come ogni estate: quest’anno la lotta inizia con notevole ritardo dopo almeno 6 settimane di nubifragi e temperature sotto media.

LE TEMPERATURE

Dal weekend invece i nubifragi diffusi saranno un ricordo, avremo condizioni di caldo afoso su tutta l’Italia: le temperature saliranno in modo più sensibile da domenica, portandosi già oltre i 35°C in alcune zone interne delle Isole Maggiori, in particolare in Sardegna. Da lunedì il termometro salirà ovunque raggiungendo un primo picco proprio per il Solstizio d’Estate: mercoledì 21 giugno sono previsti 34°C a Firenze e Padova, 33°C a Bologna e Roma, 31-32°C anche a Milano e Torino ma con tanta umidità e quindi con temperature percepite vicine ai 40°C. I valori più roventi sono attesi in Sardegna con 41°C ad Oristano tra il 20 ed il 21 giugno (con le giornate di sole che saranno lunghissime, oltre 15 ore di luce calda) e in Sicilia a Siracusa con 38°C e Catania 36°C.