Entra in un appartamento di Roma per rubare ma si mette a leggere un libro

Un episodio curioso e insolito si è verificato nel quartiere Prati di Roma, dove un ladro di 38 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a leggere un libro nell’appartamento che aveva appena tentato di derubare. Il ladro era entrato in un appartamento in via Carlo Mirabello con l’intenzione di rubare, ma, una volta all’interno, ha trovato un libro che ha catturato la sua attenzione. Invece di continuare con il furto, si è seduto sul letto del proprietario e ha iniziato a leggere.

Il proprietario dell’appartamento, un uomo di 71 anni, ha scoperto l’intruso e ha immediatamente chiamato il 112, segnalando la presenza del ladro nella sua casa. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha trovato il 38enne comodamente adagiato sul letto mentre leggeva. Accanto a lui, gli agenti hanno trovato una busta contenente vestiti firmati, presumibilmente rubati dall’appartamento. L’uomo è stato arrestato sul posto e portato via dalle forze dell’ordine.

